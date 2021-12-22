Myanmar'da yeşim taşı madeninde göçük: 1 ölü, 70 kayıp

Myanmar'da yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Dünyanın en çok yeşim taşı çıkarılan bölgesi olan Myanmar'da bugün TSİ 04.00 sıralarında toprak kayması sonucu bir yeşim taşı madeninde göçük meydana geldi. Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki madende yaşanan göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, toprak kaymasının molozların açık olan ocaklara taşmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Hpakant'ta yeşim taşı madeninde çalışmak yasaklansa da yerel halk iş bulamadıklarını söyleyerek madende çalışmaya devam ediyor. Madende şu ana kadar defalarca çökme yaşanırken, sadece 2020 yılında 160'dan fazla kişi hayatını kaybetti. - NAYPYİDAW

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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