Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman'da Kovid-19'a rastlandı Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın, ülkenin Bangladeş sınırı yakınlarındaki Maungdaw kasabasında tedavi gördüğü belirtildi.

Merkezi Arakan eyaletinin Sittwe kentinde bulunan, internet üzerinden yayın yapan haber sitesi Narinjara'da, söz konusu erkek hastanın, 30 Mayıs'ta Bangladeş'ten Myanmar'a dönen 5 Arakanlıdan biri olduğu kaydedildi.

Maungdaw kasabası yetkilisi Soe Aung'a dayandırılan haberde, 5 kişilik ailenin 31 Mayıs'tan bu yana, Myanmar'a dönen Arakanlı Müslümanların evlerine gönderilmeden önce geçici olarak kalmaları için tahsis edilen kampta karantinaya alındığı aktarıldı.

Maungdaw milletvekili Maung Ohme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'ten dönen 5 kişiden alınan örneklerin test için Yangon'a gönderildiğini ve bunlardan birinin Kovid-19 pozitif çıktığını dile getirdi.

Ohme, "Bu kişi şu an hastanede ancak test sonucu negatif çıkan diğer 4 aile üyesi hala Hla Phoe Kaung geçiş kampında kalıyor." dedi.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, Myanmar'da bugüne kadar 236 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19'dan ilk ölüm geçen ayın sonunda gerçekleşmişti.

Bölgedeki sağlık yetkililerinden Toha Bhuiyan, kamplarda yaşayan 71 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın 31 Mayıs'ta yaşamını yitirdiğini söylemişti.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, kalabalık kamplarda virüsün hızla yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA