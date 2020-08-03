Müzikle coşan tatilciler, koronayı unuttu Müzikle coşan tatilciler, koronayı unuttuMERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan turizm merkezi Kızkalesi'nde, halk konserinde tatilciler çalan şarkılarla eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Müzikle coşan tatilciler, koronayı unuttu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan turizm merkezi Kızkalesi'nde, halk konserinde tatilciler çalan şarkılarla eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Binlerce tatilcinin akın ettiği Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı dolayısıyla doldu taştı. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Dolup taşan plajda koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı. Dün gece düzenlenen halk konserinde de yine sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Gündüz deniz ve güneşin keyfini çıkartan tatilciler, gece düzenlenen konserde gönüllerince eğlendi. Ancak tüm uyarılara rağmen, tatilciler maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi. Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans etmek isteyen tatilciler yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Ortaya çıkan görüntü vatandaşların tepkisi topladı. Vatandaşlar,"Yetkililer uyardığı halde kurallara uyan yok. Belediye tatilciler eğlensin diye açık hava konseri yapıyor, alan geniş, fakat vatandaş balık istifi. Neden sosyal mesafe ve maske kuralını uymuyorlar. Çok yazık. Koronaya, ölüme davet" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların eğlenmesi amacı ile organize edilen halk konserlerinin plajların yanı sıra yaylalarda da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA