Müteahhidin 300 bin lirası çalan şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı

ANKARA'da, banka çıkışında takip ettiği müteahhit Musa Vural'ın park halindeki otomobilinin camını kırıp torpidodaki 300 bin lirayı alan İran uyruklu K.S.K., 24 saat geçmeden Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Müteahhit Musa Vural, Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı üzerindeki banka şubesindeki hesabından çektiği 300 bin lirayı, otomobilinin torpido bölümüne koydu. Vural, daha sonra otomobilin yol üzerinde park edip, parayı torpidoda bırakarak eşyalarını almak için ofisine geçti. Kısa süre dönen Vural, aracının sağ camının kırıldığını ve torpidodaki paranın olmadığını gördü. Vural'ın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Vural'ı banka çıkışından itibaren otomobil ile takip eden bir kişinin, aracın camını kırarak parayı aldığı ve taksiyle uzaklaştığı, 10 dakika sonra dönüp park ettiği kendi otomobiline binerek ayrıldığı belirlendi.

KOCAELİ'DE YAKALANDIYapılan incelemede şüphelinin İran uyruklu K.S.K. olduğu ve kiraladığı otomobille kaçtığı saptandı. Plakası belirlenen kiralık otomobil takibe alındı. İstanbul'a doğru gittiği belirlenen şüphelinin bulunduğu otomobil, Kocaeli kent girişinde durduruldu. K.S.K, olayı gerçekleştirmesinin üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada müteahhit Musa Vural'a ait 300 bin lira ele geçirildi. El konulan para Murat Vural'a teslim edildi. 2018 yılında Altındağ ilçesinde yine aynı yöntemle bir otomobilin camını kırdığı ve 44 bin lirayı çaldığı belirlenen K.S.K. ise polisteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.'ÇOK KÖTÜ OLDUM'Emniyette polisten parasını teslim alan müteahhit Musa Vural, "Bankadan para çektikten sonra ofise geçtim. Kısa sonra çıkacağım için parayı araçta bıraktım. Takip eden birinin camı kırıp paraları çaldığını fark ettik. O an çok kötü oldum. Camın kırık olduğunu görmeme rağmen kötü düşünmemeye çalışıyordum. Polis ekipleri hemen geldi ve müdahale ettiler. Orada çok ciddi bir çalışma yaptılar ve daha sonra adamı yakaladılar" dedi.Görüntü dökümü: Şüphelinin aracın camını kırma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelinin ticari taksiyle kendi aracının yanına gelme anına ait güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelinin marketten alışveriş ve istasyondan yakıt alma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelinin emniyetten çıkarılması Mağdur müteahhit ile röportaj Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ