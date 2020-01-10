"Mustafa Kamar, "Türkiye'den dünyaya açılan bir marka olma yolunda ilerliyoruz"

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:51

Türkiye'ye değer katanların ve global marka olma ve dünyaya değer katma yolunda büyük başarılara imza atan 17 markanın ödüllendirildiği "Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni' siyaset ve iş dünyasından birçok ismin katılımı ile gerçekleşti. Törende Mücevher İhracatçılar Birliği olarak Türk mücevher ihracatında önemli adımlar atan Başkan Mustafa Kamar da mücevher firması Roberto Bravo adına bir ödül aldı.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Beşiktaş'ta bir otelde bu yıl ikincisi düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile iş dünyasından çok sayıda isim katılımı ile gerçekleşti. Türkiye'ye değer katanlar ve başarılarını Türkiye'den dünyaya taşıyan markaların ödüllendirildiği zirvede, Mücevher İhracatçılar Birliği ve Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar da ödül aldı. Kamar, tören sonrasında yaptığı açıklamada 2019 yılını 4.2 milyar dolar ihracatla kapattıklarını belirterek, "İhracatımızı 2023 seviyemiz olan 12 milyar dolara ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.



"İhracatımızı 2023'te 12 milyar dolara ulaştırmayı planlıyoruz"



Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Kamar, ödülün kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Böyle ödüller bizi gururlandırıyor. Bu tarz ödülleri aldığımızda doğru işler yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Mücevher İhracatçılar Birliği çok doğru yolda ilerliyor. Geçen yılki ihracatımızı 4.2 milyar dolarla kapattık. İhracatımızı 2 senedir herkese anlatmaya çalıştığımız 'dahili işlem rejimi' ile de 3 milyar dolar geliştirdik. Toplam ihracatımız net 7.2 milyar dolar. Bunu ihracat kalemlerinde 4.2 milyar dolarak görürsünüz. Dahili işlem rejimini arttırmaya ülkelerin kendi altınlarını Türkiye'ye gönderip işleyip tekrar ihraç etme üzerine sistemimizi kurmuştuk. Bu yolda da ilerliyoruz. 2020 yılı 1 Ocak'tan itibaren bazı dahili işlem rejimiyle ilgili konular gündeme geldi. Bu bizi biraz yavaşlatabilir, ivmemizi engelleyebilir fakat konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İhracatımızı 2023 seviyemiz olan 12 milyar dolara ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Türkiye'den dünyaya açılan bir marka olma yolunda ilerliyoruz "



"Roberto Bravo olarak yurt dışı ağırlıklı bir firmayız" diyen Kamar, "Türkiye'de operasyonlarımız yok denecek kadar az. Ağırlıklı olarak Antalya bölgesinde ve turizm bölgelerindeyiz. Bizim ana sloganımız: 'bütün turizm bölgelerinde Roberto Bravo olacak.' Yakın zamanda Venedik'te, Tianjin'de ve en son da Pekin'de mağazalarımızı açtık. Bu konuda ülke çeşitliliğine oldukça dikkat ediyoruz. Türkiye'den dünyaya açılan bir marka olma yolunda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.



Tören çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA