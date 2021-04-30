Mustafa Elitaş kimdir? Mustafa Elitaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Elitaş hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA ELİTAŞ KİMDİR?

Mustafa ELİTAŞ

Kayseri - 1957, Mustafa, Nuriye.

İş Adamı, Sanayici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 3 dönem AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 64. Hükûmette Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Elitaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.