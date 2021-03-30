Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti.
Kulüpler Birliği'nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı