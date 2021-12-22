Bakan Varank: "Gençlerin girişimlerinden biz çok şey bekliyoruz, onlarında sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz" - Haberler
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Bakan Varank: "Gençlerin girişimlerinden biz çok şey bekliyoruz, onlarında sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz"

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü "Fark Et" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü "Fark Et" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programda konuşma yaptı.

Bakan Varank: Gençlerin girişimlerinden biz çok şey bekliyoruz, onlarında sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz

Bakan Varank: Gençlerin girişimlerinden biz çok şey bekliyoruz, onlarında sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz

Bakan Varank: Gençlerin girişimlerinden biz çok şey bekliyoruz, onlarında sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz

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AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

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