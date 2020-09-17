Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu
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Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri bulundu
17.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:24

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 15-16 Eylül'de Ortaç köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2020/195" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 500 litrelik 2 jelikanda 15 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 4 kilogram zeytin, 10 kilogram barbunya, 10 kilogram bulgur, 12 kilogram mercimek, 5 deterjan, 5 metrekare çapında naylon ile 2 mavi kapak jelikan ele geçirildi.

Kaynak: AA

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