Muratpaşa bayraklarla donatıldı
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Muratpaşa bayraklarla donatıldı

Muratpaşa bayraklarla donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nin konvoyuyla cuma günü tüm kenti kaplayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu şimdiden yaşanmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin konvoyuyla cuma günü tüm kenti kaplayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu şimdiden yaşanmaya başladı. Muratpaşa, kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi'ni Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 30 mahalleden geçecek 45 kilometrelik şehir turuyla kutlayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları tamamlarken, konvoy güzergahında bulunan caddeleri de süslemeye başladı. Kente 23 Nisan heyecanını erkenden taşıyan süslemelerde ilk etap, her milli bayramda olduğu gibi kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi oldu. Cadde boyunca apartmanlara dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Kırmızı beyazlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle bambaşka bir görünüme bürünen caddede vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - ANTALYA

Muratpaşa bayraklarla donatıldı
Muratpaşa bayraklarla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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