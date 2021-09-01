Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün kontrol altına alınan örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün kontrol altına alınan örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, milli parktaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde dört gün önce başlayan örtü yangının dün akşam üzeri kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Yangın bölgesinin tedbir amaçlı havadan takibe alındığı aktarılan açıklamada, "Bugün de alana nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, profesyonel gönüllü dağcı grupları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma komandolar helikopterle bölgeye indirildi. Arkadaşlarımız münferit tütmelere müdahale etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kentin Nazımiye ilçesi Kutuderesi bölgesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için de havadan helikopterler ve karadan ekiplerce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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