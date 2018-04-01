Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla'da Anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma programı düzenlendi.

Aşık Veysel Kültür Merkezinde gerçekleşen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra TRT Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan, Muhsin Kara 'Şehitler Ölmez' ezgisini seslendirdi. Altınyayla Alperen Ocakları tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından trajik kesitlerin sahnelendiği "Üşüyorum" isimli tek perdelik tiyatro gösterisi ve Altınyaylalı Şair Bünyamin Uğur'un "Muhsinim" şiiri ile kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün 1980 Türkiyesi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş Keş Dağı'ndaki dramı kum sanatıyla resmetmesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Anma programına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp ve çok sayıda davetli vatandaş katıldı. - SİVAS