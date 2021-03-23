Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılı dolayısıyla mevlidi şerif ve Kur'an okutuldu
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılı dolayısıyla mevlidi şerif ve Kur'an okutuldu

23.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:56
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılı dolayısıyla mevlidi şerif ve Kur'an okutuldu

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Camisi ve Külliyesi'nde, Şarkışla Alperen Ocakları tarafından gerçekleştirilen programda Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate şeker ve meşrubat dağıtıldı.

BBP Şarkışla İlçe Başkanı Atilla Gezici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak ise programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Edilen duaların kabul olmasını temenni eden Ocak, "Muhsin Yazıcıoğlu sadece benim değil herkesin kardeşiydi. Duygularımı dile getiremem, ne diyeyim? Gelenlerden, katılanlardan Allah razı olsun." dedi.

Programa Yazıcıoğlu'nun yakınları, BBP teşkilatı ile Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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