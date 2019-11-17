Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi

17.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:26

GAZİANTEP'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve yaklaşık 33 saat süren çalışmayla cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan (38) için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) tören düzenlendi.

Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA