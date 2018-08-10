Muharrem İnce'den Başkan Erdoğan'a Dolar İstirhamı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada doların yükselişi ile ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 4 önemli ricada bulundu. 'Artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum'' diye konuşan İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

''Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.

Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin:

a. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun.

b. Merkez Bankasına müdahale etmeyin.

c. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

d. "Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir" açıklaması yapın.

Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz.''