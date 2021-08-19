Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
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Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı

Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe formasını Avrupa'da giydiği ilk maçında golle tanıştı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, 65. dakikada 2 rakibini ekarte ederek uzaktan sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu tezahüratlarla alkışladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı
Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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