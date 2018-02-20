Muğla'ya, Adana ve Gaziantep'ten Acente Sahipleri Geldi

Gaziantep ve Adana'dan acente sahiplerinden oluşan 13 kişilik bir kafile, Muğla'ya geldi.

Acente temsilcileri Dalaman bölgesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen çevre gezilerine katıldı.

Ortaca, Dalyan, Fethiye, Akyaka, Köyceğiz, Marmaris ve Göcek'in doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı yakalayan temsilciler, Muğla'nın koylarını gezdi.

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, daha önce bölgesel uçuşlar çalıştayının ardından Karadeniz'den acente sahipleri ve yetkilileri için de bir tanıtım gezisi düzenlendiğini söyledi.

Bu çalışmanın meyvelerinin alınmaya başladığını aktaran Songur, "Gaziantep ve Adana temsilcileriyle bir tanıtım gezisi gerçekleştirdik, ortak alınan kararlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Bölgesel direkt uçuşların başlaması için birlikte çaba harcıyoruz. Tüm aktörler çalışmalara destek veriyorlar." diye konuştu.