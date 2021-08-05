Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Yangının etkili olduğu iki ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeye uçak ve helikopterle müdahale edilmeye başladı.

Helikopterden çekilen görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve ekiplerin yangın havuzlarından su alarak alevlere attığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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