MUĞLA DATÇA'DA ALEVLER 20 HEKTAR MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik alanda başlayan ve yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alınan, ancak şiddetli rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen yangın, havadan ve karadan müdahale ile 12.5 saatte güçlükle söndürüldü. Alevlerin zaman zaman yakındaki Palamutbükü Limanı ile çevresindeki ev, restoran ve pansiyonlara 100 metre kadar yaklaştığı yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan küle döndü. Tedbir amacıyla bölgede 1 helikoter ile soğutma çalıması sürerken, 10 arazöz de müdahale etmeden hazır olarak bekletiliyor.

Datça'nın ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Cumalı Mahallesi Palamutbükü Limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu tepedeki makilik alandan, dün (cumartesi) saat saat 17.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredikilerin Alo 177 ihbar hattına durumu bildirmesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris ilçelerinden 1'er söndürme helikoteri ile Datça Orman İşletme Şefliği'ne ait 7 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) de destek verdi. Havadan ve karadan müdahele ile alevler 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

YENİDEN ALEVLENDİ

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ve Datça MAGAME ekipleri, tepeden sahile doğru bir hat halinde inmeye başlayan alevlere müdahale etti. Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Hava Radar Mevki Komutanlığı ve Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. 20 arazöz ve 100'e yakın orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam edildi. Tatilciler ve bazı Datçalılar da ellerine geçirdikleri çalı parçaları, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale edip, itfaiye ekiplerinin hortumlarını sermelerine yardımcı oldu.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELEN ALEVLER KORKUTTU

Rüzgarın yerleşim yerine ters istikame doğru esmesi söndürme ekiplerine bir an olsun rahat nefes aldırdı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesinden sonra alevler bu defa zaman zaman yön değiştirip, yerleşim alanlarına doğru yönelmeye başladı. Alevlerin, Palamutbükü Limanı ve çevresindeki restoran ve pansiyonlar ile evlere 100 metre kadar yaklaşması korkuttu. Bunun üzerine söndürme çalışmaları yerleşim yerinin yakınında yoğunlaştı. Bir pansiyon ve bir restoran tedbir amacıyla boşaltıldı. Ancak, 2 saat kadar sonra rüzgar tekrar kuvvetlenince, tekrar yön değiştiren yangın yerleşim yerinden uzaklaştı. Alevler gece boyunca zaman zaman etkili oldu. Alevler, saat 02.30 sıralarında, kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bir helikopterde bölgeye sevk edilip, soğutma çalışmalarına katıldı. Yangın saat 06.00 sıralarında tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre aralarında az sayıda küçük çam ağacının da bulunduğu, toplamda 20 hektarlık makilik alan küle döndü.

Yangın söndürülmüş olmasına rağmen, saat 09.30 sıralarında, alevlerin tekrar başlayabilme ihtimaline karşılık tedbir amacıyla bölgeye gönderilen bir helikopter ile yeniden soğutma çalışması başlatıldı. 10 arazöz de bölgede hazır olarak bekletiliyor.

Datça'da yaşayan 68 yaşındaki Ali İhsan Özlü, Datça'nın büyük bir tehlike atlattığını belirtip, Eğer rüzgar Lima'na doğru esmiş olsaydı buradaki işletmeler ve evler zarar görebilirdi. Şansımız varmış dedi.

Yangının rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değip, şerare yapması sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA