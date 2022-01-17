Muğla'da yangında ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle İstanbul'a nakledildi
Muğla'nın Milas ilçesinde, barakada çıkan yangında ağır yaralanan kişi, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
İSTANBUL (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, barakada çıkan yangında ağır yaralanan kişi, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'ndeki barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibince söndürüldü.
Barakadan kendi imkanlarıyla çıkan ve vücudunun farklı bölgelerinde yanıklar oluşan Ömer Çakal (57), sağlık ekibince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahaleyi yapan doktorlar, ağır yaralı Çakal'ın, yanıklar konusunda daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
Ambulansla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirilen yaralı, ambulans helikoptere bindirilerek İstanbul'daki bir hastaneye nakledildi.