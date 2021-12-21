Muğla'da sahte alkol ürettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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Muğla'da sahte alkol ürettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'da sahte alkol ürettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki iki ayrı operasyonda sahte alkol ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki iki ayrı operasyonda sahte alkol ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Esenköy Mahallesi'nde ikamet eden B.K'nin alkol nedeniyle zehirlendiği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

B.K'nin alkolü, M.K. ve E.B'den aldığını belirleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, satışa hazır 2 litre kaçak rakı, 10 litre etil alkol ve kaçak rakı yapımında kullanılan bir miktar malzeme ele geçirildi.

Seydikemer ilçesinde de jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin evinde yapılan aramada, el yapımı 11 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ve 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si savcılıktan, 1 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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