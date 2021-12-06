Muğla'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor - Haberler
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Muğla'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Muğla Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında hazırlanan broşürler taraftarlara dağıtıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında hazırlanan broşürler taraftarlara dağıtıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Atatürk Stadyumunda Muğlaspor ile Yatağanspor takımları arasında oynanan Bölgesel Amatör Futbol müsabakasında stadyum çevresi ve seyirci giriş kapılarına "Yasadışı Bahis" konulu afiş astı.

Polis ekipleri burada maçı izlemeye gelen taraftarlara yasadışı bahis konulu bilgilendirici broşür dağıttı.

Taraftarlarla sohbet eden ekipler, yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması ile bunlara teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu anlattı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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