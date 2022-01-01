Muğla'da evinde yangın çıkan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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Muğla'da evinde yangın çıkan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Muğla'da evinde yangın çıkan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde evinde yangın çıkan 80 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı.

AYDIN (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde evinde yangın çıkan 80 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı.

Hacıapti Mahallesi eski Aydın Caddesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, evde mahsur kalan Fatmana Yalçıntaş'ı dışarı çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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