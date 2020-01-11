Muğla'da dereye düşen köpek kurtarıldı
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Muğla'da dereye düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

11.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:42
Muğla'da dereye düşen köpek kurtarıldı

'nın ilçesinde dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki düştüğü dereden çıkamayan köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Dereye denizden lastik botla giren ekipler, köpeği bota aldı.

Kurtarılan köpek, hayvan barınağına götürülmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Köpeğin kurtarılması, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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