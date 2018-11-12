Muğla'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Turgutreis Mahallesi Tüllüce Adası önlerinde "Doğucan" isimli fiber tekneyi şüphe üzerine durdurdu.

Teknede bulunan 21 Suriye, Filistin ve Somali uyruklu, sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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