Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

17.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:24
Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibince durumundan şüphelenilen ahşap tekne durduruldu.

Teknede yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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