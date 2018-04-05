Muğla Butikteki Yangın Paniğe Neden Oldu Hd

Butikteki yangın paniğe neden oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir butikte, bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Bekir Arapoğlu'na (59) ait Sevi Butik'te çıktı. Dükkandan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Yangının sırasında dükkanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan tamamen yandı.

İşyeri sahibi Arapoğlu, "Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu." diye konuştu.

Dükkana iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, "Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Dükkanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.