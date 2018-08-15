Muğla Belediye Temizlik İşçileri Uçurumda Çöp Topladı Hd

Belediye temizlik işçileri uçurumda çöp topladı

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dağ yamaçlarında çevre temizliği yaptı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, AKUT tarafından verilen dağ tırmanış ve iniş eğitimlerinin ardından yamaçlarda çöp toplamaya başladı. 8 kişilik temizlik ekibi, Marmaris-İçmeler Karayolu'nun deniz ile ormanın buluştuğu noktasındaki yaklaşık 30 metrelik uçurumda komando gibi yamaçlardan inerek çöpleri toplamaya başladı. Yüksek nem ile birlikte 40 dereceyi aşan sıcaklarda 6 saat süren çalışma sonucunda pet şişe, poşet, teneke, cam şişe, araç parçaları ve ev eşyalarından oluşan 3 ton çöp çıkartıldı. Çıkartılan çöpler Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne imha edilmek üzere götürüldü.

Marmaris'i temiz tutmak için her türlü özveriyi yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "4 tarafı Milli Park olan ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin hayranlığını kazanan Marmaris, çevreye karşı duyarsız insanlardan çektiğini başka şeyden çekmiyor. Körfezin çevresindeki yol kenarından eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar sanki bu güzelliği cezalandırır gibi pisliklerini geride bırakıp gidiyorlar. Her seyir noktasında çöp konteynırı olmasına karşın yiyip içtiklerinin artığını bu özel yerlere atmaktan hiç çekinmiyorlar. Bu uçuruma takılmış çöpler kötü görüntüler oluşturuyor. Dağcılık eğitim alan ekiplerimiz bugünden itibaren çalışmalarına başladı. Güvenlik ekipmanlarıyla uçuruma inen arkadaşlarımız Ağustos sıcağında zorlu bir mücadele ile çöpleri toplayarak kötü görüntüleri ortadan kaldırdı" dedi.