Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası

19.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:17
Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası

Müge Anlı'nın programından ayrılan Dr. Arif Verimli'nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Verimli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında danışmanlık yapan Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlayarak programdan ayrıldığını duyurdu. Kısa sürede gündem olan ünlü doktor, hakkındaki yeni iddialara da cevap verdi.

ANLI'NIN RAKİP PROGRAMINDA MI ÇALIŞACAK?

Verimli'nin ayrılığının ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Arif Verimli'nin Anlı'nın rakibi Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu söyleniyordu. Bir takipçisi Verimli'ye "Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programıyla anlaşma yaptığınız söyleniyor, doğruysa size yakışmaz söylemleriniz farklıydı çünkü" yorumunda bulundu.

"ÖĞLEDEN SONRAKİ PROGRAMLARDA OLMAM"

Verimli ise bu iddialara "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben" dedi.

Doğruluk Kontrolü
Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Müge Anlı'nın programından ayrılan Dr. Arif Verimli'nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan Verimli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hülya Avşar Prens Harry
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:28:36. #1.16#
title