Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'nin rakip kanala transfer olduğu iddiası

Müge Anlı'nın programından ayrılan Dr. Arif Verimli'nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Verimli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında danışmanlık yapan Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlayarak programdan ayrıldığını duyurdu. Kısa sürede gündem olan ünlü doktor, hakkındaki yeni iddialara da cevap verdi.

ANLI'NIN RAKİP PROGRAMINDA MI ÇALIŞACAK?

Verimli'nin ayrılığının ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Arif Verimli'nin Anlı'nın rakibi Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu söyleniyordu. Bir takipçisi Verimli'ye "Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programıyla anlaşma yaptığınız söyleniyor, doğruysa size yakışmaz söylemleriniz farklıydı çünkü" yorumunda bulundu.

"ÖĞLEDEN SONRAKİ PROGRAMLARDA OLMAM"

Verimli ise bu iddialara "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben" dedi.