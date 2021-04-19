Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer'e ziyaret

Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi öneme sahip ilçede kültür ve turizm alanında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Müdire Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e teşekkür ederek, Muş ve Malazgirt ilçesinin ünlü ressamı ve fotoğraf sanatçısı Saruhan Yaman'ın 'Malazgirt Kültür Varlıkları' adlı sanat eserini takdim etti. Sevil Yaman Acaroğlu, "15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile yaptığımız çalışmalar hakkında Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer'e makamında bilgi verdik. Pandemi dolayısı ile bu yıl farklı bir yıl oluyor. Cumhurbaşkanımızın pandemi kuralları ile ilgili açıklamaları doğrultusunda kültür ve turizm adına tüm faaliyetlerimizi ikinci bir emre kadar askıya aldık. Bu konularda kaymakamımıza bilgi verdik. Kültürel, sanatsal ve turizm çalışmalarımıza katkı ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer'e ziyaret
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:59:28. #1.14#

title