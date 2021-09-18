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Muaythai Federasyonu, Spor Bakanlığı'nı solladı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muaythai Federasyonu, Spor Bakanlığı'nı solladı!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın sona ermesiyle Türkiye'de spor federasyonlarının seçim telaşı başladı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın sona ermesiyle Türkiye'de spor federasyonlarının seçim telaşı başladı. Adaylar, tarihi henüz netleşmeyen seçimler için ön hazırlıklarını yürütürken, Muaythai Federasyonu'nun delege listelerini hızlıca tamamlaması spor camiasında şaşkınlıkla karşılandı.

Delege listesini diğer bütün federasyonlardan önce belirleyen Muaythai Federasyonu yönetiminin bu tutumu eleştirilere neden olurken, kamuoyunda baskın seçim yorumları sıkça yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın imzasını taşıyan seçim ve delege listelerinin belirlenmesine ilişkin genelgenin 15 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmasına rağmen Muaythai Federasyonu'nun listeleri 12 Eylül itibariyle tamamlaması dikkat çekti. Federasyonun bu hızı; 'Federasyon, bakanlığı solladı' şeklinde yorumlara yol açtı.

Adayların gözü kulağı bakanlıktan gelecek açıklamadayken, Muaythai Federasyonu'nun sessiz sedasız bir şekilde ve bakanlığı beklemeden listeleri belirlendiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre delege listelerinin belirlenmesine ilişkin toplantıda sadece Federasyon Başkan Vekili Aydın Şentürk, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ve eski başkan vekili Hasan Yıldız bulundu. Federasyon Başkanı Halil Durna'nın bulunmadığı delege listelerinin hazırlanış sürecinde eski asbaşkan ve seçimlerde aday olduğu bilinen eski başkan vekili Hasan Yıldız'ın bulunması antidemokratik olarak görüldü.

Engin Kısa'dan itiraz

Muaythai Federasonu Başkanlığı'na aday olması beklenen ve eski milli antrenör Engin Kısa, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Kısa, "Aday olmayı düşünen arkadaşlar bakanlıktan yayımlanacak genelgeyi beklerken, kapalı kapılar ardında listeler belirlenmesi kabul edilemez. Nitekim Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın imzasını taşıyan genelgede demokrasi vurgusu ön plana çıkmaktadır. Delege listeleri oluşturulurken adaylardan birinin orada bulunması her şeyden önce genel demokrasi anlayışına aykırıdır. Bakanlık, 15 Eylül tarihinde bir genelge yayımlıyor ancak mevcut yönetim 10 Eylül tarihinde süreci başlatıp 12 Eylül tarihinde tamamlıyor. Bu listelerin belirleniş tarzı ve 'ben yaptım, oldu' anlayışı bile bizlerin hangi zihniyet ile mücadele ettiğini özetliyor" ifadelerini kullandı

"Yapılan yanlıştan dönülmesi camiaya pozitif yansıyacaktır"

Camianın paydaşlarından büyük bir kısmının liste belirlenişinden haber siz olduğunu aktaran Engin Kısa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu spora ve sporun paydaşlarına destek olmak ve bu sporu daha yüksek yerlere taşıma arzusu taşıyan insanlarız. Bu antidemokratik davranış yalnızca camiamıza eksi yazacak ve insanların kafasında soru işaretleri oluşturacaktır. Yönetimin bu yanlıştan bir an evvel dönmesini ve branşımızın adının lekelenmemesini talep ediyoruz. Gelin hep beraber daha demokratik, daha adil ve daha şeffaf bir şekilde bu seçimlere girelim. Muaythaiye gönül ve emek verenler kimi istiyorsa o seçilsin. Kazanan Türk sporu, kazanan muaythai olsun." - İSTANBUL

Muaythai Federasyonu, Spor Bakanlığı'nı solladı!

Muaythai Federasyonu, Spor Bakanlığı'nı solladı!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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