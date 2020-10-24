MSB: "Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.