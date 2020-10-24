MSB: "Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"
24.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:42
Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı
Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.
(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı