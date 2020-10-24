MSB: "Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"

24.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:42

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı

Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın konuşması

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu.

(2)

MSB: 'Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz'
MSB: 'Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz'
MSB: 'Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz'
MSB: 'Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Yücel İldiz Eddie Newton Burak Yılmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 11:42:42. #1.15#
title