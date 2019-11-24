MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

24.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:39

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA