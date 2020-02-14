MSB: "İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
Haberler » Güncel » MSB: "İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi" - Haber

MSB: "İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

14.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:48
MSB:

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler