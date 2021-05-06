MSB'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Letonya Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" açıklaması yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Letonya Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı