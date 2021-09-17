Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmetalipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Abdullah B. (63) 54 E 5567 plakalı motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada cadde üzerinde 41 KM 223 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Abdullah B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah B. ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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