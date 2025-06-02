Motorine indirim mi gelecek, ne kadar? 2 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? (İstanbul, Ankara, İzmir SON DAKİKA)

Motorine indirim mi gelecek, ne kadar? 2 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? (İstanbul, Ankara, İzmir SON DAKİKA)
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 2 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle motorin fiyatlarında indirim beklentisi artarken, "Motorine indirim mi geliyor?" sorusu merak konusu oldu.

Motorine indirim mi gelecek, ne kadar? 2 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? (İstanbul, Ankara, İzmir SON DAKİKA)Motorine indirim mi gelecek, ne kadar

2 Haziran 2025 itibarıyla uluslararası Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu hafta içinde bir indirim yapılması bekleniyor. Mevcut fiyat seviyelerinde önemli bir değişiklik olmazsa, cuma gününden itibaren motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL'lik bir indirim gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca, otogaz (LPG) kullanıcılarını da sevindirecek bir gelişme var. Perşembe gününden geçerli olmak üzere, otogazda yaklaşık 1,07 TL'lik bir fiyat düşüşü beklendiği bildiriliyor.

Şu an itibarıyla İstanbul Anadolu yakasında motorinin litre fiyatı 46,00 TL, Avrupa yakasında ise 46,11 TL seviyesinde bulunuyor. Otogazın litre fiyatı ise Anadolu yakasında 26,59 TL, Avrupa yakasında ise 26,19 TL olarak satışa sunuluyor.

Yakıt fiyatlarındaki bu olası değişikliklerin, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekilleneceği ifade ediliyor. Resmi fiyat güncellemeleri ise hafta içi duyurulacak.

Motorine indirim mi gelecek, ne kadar? 2 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? (İstanbul, Ankara, İzmir SON DAKİKA)GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! (İNDİRİM ÖNCESİ)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.84 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.70 TL

Motorin litre fiyatı: 46.00 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

Motorine indirim mi gelecek, ne kadar? 2 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? (İstanbul, Ankara, İzmir SON DAKİKA)İSTANBUL İZMİR ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.50 TL

Motorin litre fiyatı: 46.96 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

2 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.84 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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