Motor yağ değişiminde izin belgesi zorunluluğu
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Motor yağ değişiminde izin belgesi zorunluluğu

27.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:09
Motor yağ değişiminde izin belgesi zorunluluğu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde araç tamirhane ve servislerinde motor yağı değişimi üzerine izin belgesi isteneceği açıklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde araç tamirhane ve servislerinde motor yağı değişimi üzerine izin belgesi isteneceği açıklandı.

İlçede bulunan araç tamirhaneleri ve servislerde yağ değişi için Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi alınması zorunluluğu geliyor. Alınan bu kararla birlikte bilinçsiz ve tecrübesiz bir şekilde yapılan yağ değişimlerinde araç ve araç sahibinin karşılaşabileceği mağduriyetin önüne geçilmesi amaçlanırken, alınan kararın önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Dündar, "01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan Yağ Değişimi Belgesi ile ilgili Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odamızın düzenlediği bilgilendirme toplantısına Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ekiplerimiz, Yağ Değişim Belgesi alacak olan işletmeleri bilgilendirdi" açıklamasını yaptı.

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Yapılan bilgilendirme toplantısı, oda üyelerine yapılan sunum sonrası program son buldu. - SAMSUN

Motor yağ değişiminde izin belgesi zorunluluğu
Motor yağ değişiminde izin belgesi zorunluluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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