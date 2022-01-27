Motokuryeler bugün çalışıyor mu?
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24 Ocak 2022 günü için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıklamıştı. Soğuk iklim şartları devam ederken Motokuryeler bugün çalışıyor, merak edildi. Peki, Motokuryeler bugün çalışıyor mu?
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır" duyurusunda bulundu.
MOTOR KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
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