Motokuryeler bugün çalışıyor mu?

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır" duyurusunda bulundu.

MOTOR KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

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