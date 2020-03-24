Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi
Moody's koronavirüs ve petrol fiyatları ile ilgili, "Ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesi ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesi bekleniyor.
24.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:39
Moody's koronavirüs ve petrol fiyatları ile ilgili, "Ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesi ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com