Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi Moody's koronavirüs ve petrol fiyatları ile ilgili, "Ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesi ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesi bekleniyor.

Moody's koronavirüs ve petrol fiyatları ile ilgili, "Ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin haziran sonuna kadar devam etmesi ve yılın ikinci yarısında toparlanma görülmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: Dunya.com