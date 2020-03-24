Moody’s: Şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Morawetz, "Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir" açıklamasında bulundu.

Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Morawetz, "Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com