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Koronavirüs, Ekonomi

Moody's Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.

26.03.2020 02:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 02:08
Moody's Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir şoka neden olacağı bildirdi.

Küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon yapıldığın belirtildiği açıklamada, "Küresel ekonominin 2020'de yüzde 0,5 daralmasını, 2021'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyoruz. Koronavirüs ortaya çıkmadan önce, geçen yıl kasımda, küresel ekonominin yüzde 2,6 büyüyeceğini tahmin ediyorduk." ifadesi kullanıldı.

"Gelir kayıpları küresel ekonomide çarpan etkisi yaratacak"

Açıklamada, söz konusu tahminlerin Kovid-19'un dünya genelinde yayılmasıyla son günlerde ekonomik faaliyetlerde ciddi bir azalmayı yansıttığı aktarılarak, finans sektöründeki dalgalanmanın, büyük merkez bankaları ve hükümetlerden gelen hızlı politika hamlelerine rağmen, 2008'deki küresel finansal kriz döneminde görülen seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Finansal piyasalardaki baskının reel ekonomideki derin kaygı ve belirsizliğin yansıması olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkeler genelinde işletmelerin ve bireylerin gelir kayıplarının küresel ekonomide çarpan etkisine neden olacağı ifade edildi.

Açıklamda, gelecek aylarda ülkelerde işsizliğin artabileceği belirtilerek, toparlanma hızının iş ve işletmelerin gelir kayıplarının süresine bağlı olduğu aktarıldı.

Gelişmiş ülkelerde üretim kaybı beklentisi

Hükümetler ve merkez bankalarının salgının ekonomik etkilerine yönelik aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Şokun sonuçları netleştikçe politika tedbirlerinin büyümeye ve derinleşmeye devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, mevcut durumda risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, söz konusu koşullar devam ettiği sürece ekonomik durgunluğa ilişkin dinamiklerin besleneceği ve reel ekonomi ile finansal sektörlerdeki mevcut kırılganlıkları açığa çıkaracağı kaydedildi.

Suudi Arabistan dışında neredeyse tüm G20 ülkelerinin ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğine işaret edilen açıklamada, gelişmiş ekonomilerde önemli bir üretim kaybının beklendiğinin altı çizildi. Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın gelişmiş ekonomilere göre daha zayıf olacağı belirtildi.

ABD ve Avro Bölgesi ekonomileri için daralma beklentisi

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, daha önce yüzde 2,3 büyüyeceği tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 2 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, daha önce yüzde 1,2 büyümesi öngörülen Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı, 2021'de ise yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 3, Fransa'nın yüzde 1,4 ve İngiltere'nin yüzde 2,6 ve İtalya'nın yüzde 2,7 küçüleceği öngörüldü.

Türkiye'de de salgının turizmle bağlantılı sektörleri etkilemesi nedeniyle ekonominin bu yıl yüzde 1,4 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 0,8 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 0,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Kovid-19 salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de ise ekonominin bu yıl yüzde 3,3, 2021'de ise yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

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