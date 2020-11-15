Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimi

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışan adaylar mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maia Sandu oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışan adaylar mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maia Sandu oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Başkent Kişinev'de Buiucani Bölgesel Tıp Derneğindeki sandıkta oyunu kullanan İgor Dodon, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkede barıştan yana olduğunu belirten Dodon, vatandaşların "dost" ve "düşman" olarak ikiye bölünmemesi gerektiğini belirtti.

Dodon, dengeli dış politikanın önemine işaret ederek, "Rusya, Avrupa Birliği, Romanya ve Ukrayna ile dost ilişkiler olması için oyumu verdim. Moldova'nın jeopolitik oyunda piyon olmasını istemiyorum." dedi.

Ülkenin ileride bağımsız olması gerektiğine dikkati çeken Dodon, "Şok ve krizlere ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

"İhlallere izin vermemek lazım"

Dodon'un seçimdeki rakibi Eylem ve Dayanışma Partisi lideri eski Başbakan Maia Sandu ise yaptığı açıklamada, değişim için oy verdiğini söyledi.

Sandu, "Hepimizin gurur duyacağı ve geleceğe güvenle bakacağı Moldova'daki değişimler için oyumu verdim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Seçimde, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu