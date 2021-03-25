Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı

Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı Üretilen sunta ve MDF'nin ihraç edilmesi mobilya üreticilerini zora soktu Pandemiden dolayı dünya çapında azalan mobilya ham maddesi üretiminin Türkiye'de azalmamasından dolayı yurtdışından gelen yoğun ham madde talebi yurt içinde ham madde...

Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı

Üretilen sunta ve MDF'nin ihraç edilmesi mobilya üreticilerini zora soktu

GAZİANTEP - Pandemiden dolayı dünya çapında azalan mobilya ham maddesi üretiminin Türkiye'de azalmamasından dolayı yurtdışından gelen yoğun ham madde talebi yurt içinde ham madde sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Mobilya üretim firmaları, yurt içinde üretilen ham maddenin ihracata gitmesinden dolayı ürün üretecek sunta, MDF ve kauçuk bulamıyor.

Salgından dolayı dünya çapında azalan ham madde üretiminin Türkiye'de azalmamasının yurt dışındaki mobilya firmalarının dikkatini çektiğini anlatan üreticiler, normalde farklı ülkelerden ham madde alan ülkelerin bu nedenden dolayı Türkiye'ye yöneldiğini anlattı. Yurt içi yerine yurtdışından gelen ham madde talebini karşılamaya çalışan üretim tesislerinin önceliğini yurt dışına vermesi yurtiçinde ham madde sıkıntısı yaşanmasına yol açtı.

Türkiye'nin 179 ülkeye mobilya ihracatı yaptığı mobilya üretim firması sahibi Mehmet Bozkurt, ülkede kayıtlı 36 bin üretici firma ile 65 bin işyeri olduğu bilgisini paylaştı. Mobilya üretim sektöründen 100 binin üzerinde insanın ekmek yediğini aktaran Bozkurt, "2020'nin verilerine göre yılda 3,5 milyar dolar civarında mobilya ihracat yapıyoruz. Biz bu noktada yurt içinde yeni ham madde üretim tesislerinin kurulmasını istiyoruz. Yeni tesislerin kurulmasıyla yurt içindeki üretim daha da artacaktır" dedi.

Ham madde tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bozkurt, mobilya üretiminin ana ham maddesi olan sunta, MDF ve sünger gibi ana maddelere erişemediklerini söyledi. Dövizde yaşanan kur artışından dolayı üretim tesislerinin ham maddeyi yurtdışına sattığının altını çizen Bozkurt, "İç piyasa üretim olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyor. Mağazalar müşterilerine teslim tarihi vermekte sorun yaşıyor. Evlenecek olan insanlar ev mobilyası satın almak istediklerinde ürünlerini 4-5 ay sonra teslim alma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Üreticiler ham madde bulamadığı için iç piyasaya ürün veremiyor. Mağazalarda ürün satın alamadığı için müşterilerine 'yok' çekmek zorunda kalıyorlar. Pandemi yasakları kalktıktan sonra mobilyaya yoğun bir talep oluştu. Talebin ardından piyasada hareketlenme başladı. Ancak bu defa da piyasada ürün olmadığı için sıkıntı çıktı. Yurtdışına ihracat yapılınca iç piyasanın arzını karşılayamıyorlar. Biz ürün üretecek ham madde bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

(MAE-SD-ÖZ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN