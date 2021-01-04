MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
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MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

04.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:08
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Gaziantep FK maçının son antrenmanını, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, idmanın ardından otelde kampa girdi.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Stelios Kitsiou, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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