Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:17
Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN BAKAN(Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN SALDUZ(2. Yardımcı Hakem)

KEMAL DİZDAR(Dördüncü Hakem)

BAYRAM KİRAZ(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)

BİLAL YAZĞAN(Temsilci)

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