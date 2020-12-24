Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya'da oynanacak.
ANTALYA KEMERSPOR - BUCASPOR 1928 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
FURKAN BAKAN(Hakem)
RECEP GÜNDÜZ(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN SALDUZ(2. Yardımcı Hakem)
KEMAL DİZDAR(Dördüncü Hakem)
BAYRAM KİRAZ(Gözlemci)
MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)
BİLAL YAZĞAN(Temsilci)