Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:55
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CANSU TİRYAKİ(Hakem)

MÜRVET YAVUZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

BETÜL NUR YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

OZAN BİLEYCİ(Dördüncü Hakem)

SERKAN AKARCA(Gözlemci)

YUSUF ERDEMİR(Temsilci)

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