Misli.com 3. Lig'de normal sezon yarınki müsabakalarla tamamlanacak
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Misli.com 3. Lig'de normal sezon yarınki müsabakalarla tamamlanacak

Misli.com 3. Lig'de normal sezon yarınki müsabakalarla tamamlanacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 normal sezon heyecanı yarın 4 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 normal sezon heyecanı yarın 4 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

1. Grup'ta 16, diğer 3 grupta 17'şer takımın mücadele ettiği Misli.com 3. Lig'de gruplarını ilk sırada tamamlayacak ekipler, adlarını doğrudan 2. Lig'e yazdıracak. Her grupta lideri izleyen dörder takım, play-off maçlarında mücadele ederek 2. Lig'e yükselecek 2 ekip arasına girmeye çalışacak. Her grupta son 4 sırada yer alacak toplam 16 takım da Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

1. Grup'ta otuzuncu, diğer gruplarda 34. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon heyecanının yarın tamamlanacağı ligde 3. Grup'taki Somaspor dışında doğrudan 2. Lig'e yükselecek diğer 3 ekip ve play-off oynayacaklar da yarın netleşecek.

Ligde 1. Grup'ta Manisaspor, Antalya Kemerspor, Payasspor, 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, Tokatspor, Tekirdağspor, 3.Grup'ta Yalovaspor, Cizrespor, Gölcükspor ve Arhavispor, 4. Grup'ta ise Muğlaspor'un veda ettiği ligden düşecek 5 takım daha yarın belli olacak.

Gruplar

67 puanlı Diyarbekirspor veya 64 puana sahip Bucaspor 1928'den birinin 2. Lig'e yükseleceği 1. Grup'ta, Nevşehir Belediyespor, 1877 Alemdağspor ve Çankaya'dan biri daha lige veda edecek.

2. Grup'ta son hafta öncesinde 62 puana ulaşan Belediye Kütahyaspor veya 60 puanlı Nazilli Belediyespor'dan biri 2. Lig vizesi alacak. Gruptan düşecek son takım da Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor veya Atlas Maden Çengelköyspor'dan biri olacak.

Somaspor'un geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği, play-off oynayacak ve ligden düşecek takımların belli olduğu 3. Grup'ta yarınki maçların ardından play-off eşleşmeleri ortaya çıkacak.

4. Grup'ta 57 puanlı Dila Gıda Adıyaman 1954 veya 56 puana sahip Bursa Yıldırımspor'dan biri 2. Lig'e yükselecek. Play-off oynayacak takımların belli olduğu grupta Muğlaspor'un ardından lige veda edecek 3 takım yarınki karşılaşmalarla belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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