Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
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Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mısır tarlasında 2 bin 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
29.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:26

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mısır tarlasında 2 bin 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesinde mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince tarlada yapılan aramada 2 bin 350 kök kenevir ele geçirilirken, İ.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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