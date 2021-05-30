Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak
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Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak

Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'The Ever Given' adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, "The Ever Given" adlı geminin yaklaşık iki ay önce Süveyş Kanalı'nda yaptığı kazayla ilgili uluslararası tahkime başvurmayacağını açıkladı.

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, "The Ever Given" adlı geminin yaklaşık iki ay önce Süveyş Kanalı'nda yaptığı kazayla ilgili uluslararası tahkime başvurmayacağını açıkladı.

Yerel basında yer alan habere göre, İdare yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, karaya oturarak 6 gün boyunca Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan gemiyle ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin gemiyle ilgili hukuk ve müzakere heyeti üyesi avukat Halid Ebubekir'e dayandırdığı haberde, kazanın Mısır topraklarında gerçekleşmiş olması nedeniyle Mısır yargısının yetkili olduğu ve dolayısıyla uluslararası tahkime başvurulmayacağı ifade edildi.

Avukat Ebubekir, geminin maliki olan şirketin, her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşılması için Süveyş Kanal İdaresiyle toplantılar yapmak suretiyle müzakere konusundaki iyi niyetini gösterdiğini kaydetti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, 25 Mayıs'ta The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 916 milyon dolardan 550 milyon dolara indirdiklerini açıklamıştı.

Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak - Haberler
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