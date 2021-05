Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı gemiyle ilgili uluslararası tahkime başvurmayacak

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, "The Ever Given" adlı geminin yaklaşık iki ay önce Süveyş Kanalı'nda yaptığı kazayla ilgili uluslararası tahkime başvurmayacağını açıkladı.